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ArcelorMittal и Nippon Steel приобретает недостающие активы

05.03.20 11:56 , Металлоснабжение и сбыт
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Совместное предприятие ArcelorMittal и Nippon Steel в Индии (AMNS India), бывшее ранее компанией Essar Steel, докупает активы, которые ранее входили в его состав, но были отделены в процессе банкротства.

В частности, AMNS India приобрела за 5 млрд. рупий (около $700 млн.) у инвестиционной фирмы Edelweiss Asset Reconstruction газовую электростанцию Bhander установленной мощностью 500 МВт, которая снабжает электроэнергией металлургический комбинат Hazira

В другой сделке компания выкупила у кредиторов шламопровод длиной 253 км, по которому доставляется железная руда с месторождения Dabuna в штате Одиша на завод по производству окатышей мощностью 6 млн. т в год в г. Парадип. Оба предприятия находились в собственности Essar Steel и вошли в состав AMNS India.

В настоящее время компания обладает мощностями по производству 14 млн. т окатышей и 8,5 млн. т стали в год, но планирует расширение. С этой целью она расширяет сырьевую базу. На аукционе в начале текущего года AMNS India приобрела в штате Одиша железорудное месторождение Thakurani, резервы которого оцениваются в 179 млн. т.

МинПром

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