Добыча угля на госшахтах уменьшилась в два раза

В течение 2016-2019 годов на государственных шахтах добыча уменьшилась с 6,7 млн тонн до 3,5 млн тонн.

В то же время размер дотации на 1 тонну угольной продукции возрос почти в 3,7 раза, сообщило Министерство энергетики и защиты окружающей среды

«На государственных угольных предприятиях Украины в период с 2016 года по 2019 год добыча уменьшилась почти в два раза: с 6,7 млн тонн до 3,5 млн тонн, а дотация на 1 тонну угольной продукции возросла почти в 3,7 р. - с 246 грн на 1 тонну в 2016 году до 908 грн на 1 тонну в 2019 году», - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что в ближайшее время ожидается существенное снижение темпов роста добычи европейской угольной отраслью вследствие сокращения среднегодового спроса на уголь на европейских рынках. "Основными производителями угля в мире являются: Китай, США, Австралия, Индонезия, Индия, Россия", - напомнили в ведомстве.



МинПром

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