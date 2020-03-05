В Китае увеличилось число новых подтвержденных случаев коронавируса Материковый Китай сообщил в четверг о росте числа новых подтвержденных случаев коронавируса - после трех дней снижения подряд - из-за увеличения количества заболевших в Ухане, эпицентре вспышки, передает Reuters.



В материковом Китае в среду было зарегистрировано 139 новых подтвержденных случаев заражения, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению, в результате чего общее число заболевших достигло 80.409 человек. Власти сообщали о 119 новых случаях заражения накануне и 125 - днем ранее.



Прирост был вызван увеличением числа случаев инфицирования в Ухане, столице провинции Хубэй, которая считается очагом распространения вируса.



Число новых случаев заражения в Ухане возросло до 131 по сравнению со 114 днем ранее.



Число жертв эпидемии в материковом Китае достигло 3.012 по состоянию на вечер среды, что на 31 больше, чем днем ранее. Все новые летальные исходы зафиксированы в Хубэе. В Ухане погибли 23 человека.



МинПром



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