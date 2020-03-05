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Беларусь начала получать нефть из РФ по Балтийскому морю

05.03.20 17:47
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 В среду, 4 марта, танкер с российской нефтью, купленной белорусской стороной у трейдеров, прибыл в Клайпедский государственный морской порт (Литва), сообщил представитель "Белнефтехима". Об этом сообщают Ведомости.

Он отметил, что это первый из двух танкеров нефти, купленных Беларусью у трейдеров, но не уточнил, когда будет отправлено второе судно.

Вечером танкер встанет на разгрузку, в четверг начнется поставка нефти по железной дороге и через несколько дней она поступит на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", сказал представитель концерна. 

В Клайпедском государственном морском порту подтвердили прибытие судна. "Танкер Front Ocelot под флагом Маршалловых островов доставил партию нефти объемом около 80 000 т. Сырье примет терминал предприятия Klaipedos Nafta", – сказал представитель порта.

 По данным сайта системы позиционирования судов www. myshiptracking.com, танкер Front Ocelot пришел в литовский порт из финского Порвоо, где судно пробыло 2–3 марта. До этого, с 29 февраля по 1 марта, судно находилось в российском порту в Приморске. 

По сообщениям "Транснефти", в эти дни отгрузка в Приморске шла в соответствии с графиком. Человек, знакомый с графиком отгрузки, сообщил, что в эти дни шла отгрузка ресурсов "Роснефти". Представитель "Белнефтехима" не сказал, у кого концерн купил сырье. 

Как писал БизнесЦензор, по территории Беларуси проходят две ветки нефтепровода "Дружба" - южная и северная. Южная ветка используется для транзита российской нефти на Украину, в Венгрию, Словакию, Чехию и для поставки сырья на Мозырский НПЗ. По северной ветка (трубопроводы филиала "Новополоцк") российская нефть поставляется до НПЗ "Нафтан", транзит нефти по этой ветке в направлении стран Балтии не осуществляется с 2006 года. 

Ожидается, что в марте Беларусь начнет прокачку азербайджанской нефти от ГНКАР на Мозырский НПЗ с территории Украины по нефтепроводу Одесса-Броды. Инфраструктура нефтепровода для этого готова. 

Беларусь в конце 2019 года не смогла договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года. Камнем преткновения стал размер премии российских нефтяных компаний к беспошлинной цене нефти, поставляемой в РБ. Из-за дефицита сырья Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" отработали январь и февраль на загрузке 50%.

МинПром

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