Цены на сталь в Германии будут расти несмотря на коронавирус

Цены на листовую сталь в Германии в последнее время снизились из-за экономического спада из-за коронавируса, заявил в среду доктор Хайнц-Юрген Бюхнер, управляющий директор по отраслям, автомобилестроению и услугам IKB Deutsche Industriebank AG. Тем не менее, по его словам, цены на заготовку и стальной лом продолжали расти.
"Ожидается, что производство стали в Китае упадет ниже уровня предыдущего года после текущих перебоев в производстве. Цепочки поставок также нарушены из-за проблем с логистикой со стороны сырья и производства. Поскольку Китай в настоящее время сокращает свой экспорт в Азию и регион Персидского залива, Турция будет больше вовлечена в этот процесс. Это уменьшает турецкое экспортное давление на континентальный европейский рынок. Поэтому ожидается незначительный роста цен на сталь во втором квартале", - сообщил Х.-Ю. Бюхнер.
По данным Европейской ассоциации производителей стали (EUROFER), вирус пока не оказал существенного влияния на рынок стали в ЕС. "Производители стали в ЕС могут свободно поставлять продукцию со своих заводов в ЕС", - заявили в EUROFER.
С учетом сезонных колебаний европейский индекс IHS Markit / BME Менеджер по закупкам (EMI) поднялся до 13-месячного максимума в 48,3 пункта в январе. Согласно текущим данным, почти все субиндексы способствовали росту основного индекса.
"Это вселяет в нас и наших покупателей оптимизм по поводу того, что EMI растет второй месяц подряд. Ввиду эпидемии коронавируса, которая также распространяется в Европе, следует ожидать ее дальнейшего развития", - подчеркнул д-р Сильвий Гробош, исполнительный директор Федеральной ассоциации управления материальными потоками, закупками и логистикой (BME).