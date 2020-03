Укрэнерго заказало строительство линии электропередач за 360 млн ЧАО “НЭК “Укрэнерго” 26 февраля по результатам тендера заказало ООО “Структум” строительство воздушной линии электропередач во Львовской и Ивано-Франковской областях за 360,89 млн грн. Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе “Прозорро”. Согласно условиям договора, до осени 2022 года построят высоковольтную линию 330 кВ Западноукраинская — Богородчаны длиной 43 км с реконструкцией ПС 330 кВ “Богородчаны” и ПС 750 кВ “Западноукраинская”. Субподрядчик ООО “Энерго Мониторинг” выполнит строительные работы на 10% стоимости, ООО “Интергеостиль” — землеустроительные работы на 6%, а ООО “Проэнерджи” — проектировочные на 1%. Предложение победителя торгов было всего на 1% ниже ожидаемой стоимости закупки. ООО “Нордик-Строй” жаловалось в АМКУ, что заказчик не позволяет подать аналогичный договор субподрядчика о строительстве воздушных линий, но опоздало с жалобой. Эту фирму в итоге не допустили к аукциону именно из-за отсутствия аналогичного договора, а также ряда других документов. Единственным допущенным конкурентом победителя торгов была чешская фирма EGEM s.r.o., которая принадлежит фирме Energetické montáže Holding, a.s. На сайте самой EGEM s.r.o. сказано, что она входит в группу “EP Industries”, которая принадлежит кипрскому офшору EP Industries Holding Limited. Владельцами последнего в свою очередь является EPI Holding, a.s. (60%) чешского миллиардера Даниэла Кретинськи и Neruna Ltd (40%) компании J&T Private Equity Group. Основателем столичного “Структуму” с уставным капиталом 2 тыс. грн является компания “Сеп Групп Холдинг ГмбХ” (Cep Group Holding GmbH, Австрия) киевлян Александра и Елены Бокань. Ранее эта компания под названием “Строительная компания “Вертекс” принадлежал Боканям напрямую. Как отмечает издание, победитель фигурирует в уголовном производстве от 18 октября 2018 года. По мнению следствия, служащие “Укрэнерго” вместе со структурным подразделением “Укрэнергосервис” по предварительному сговору со служащими частных фирм с 2016 года разворовывали средства при закупке и проведению работ на объектах “Укрэнерго”. Полиция считает, что они сговорились с компанией “Структум”, что та в 2019 году победит на тендере по реконструкции участка ВЛ 750 кВ Западноукраинская — Альбертирша с заведомо завышенной ожидаемой стоимостью 9 млн грн. При этом предыдущий тендер на эти работы с ожидаемой стоимостью 7 млн ​​грн был отменен. По мнению следствия, директор фирмы внес заведомо ложные сведения в проектно-сметную и бухгалтерскую документацию по выполнению данных работ. Ранее фирма выиграла подряды “Укрэнерго” и АО “Херсоноблэнерго” на 16,78 млн грн.



