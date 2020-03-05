Цены на руду в Китае пошли вниз

В среду 4 марта фьючерсы на железную руду в Китае упали более чем на 2% после подъема в течение двух сессий, так как неуклонно растущие запасы стальной продукции в стране вызывают сомнения относительно восстановления спроса на сталелитейное сырье, передает Reuters.
Инвесторы также обеспокоены масштабами экономических последствий глобальной вспышки коронавируса, что сказывается на стоимости железной руды и других производных железа в Китае, крупнейшем в мире производителе и экспортере стали.
Самый продаваемый контракт на железную руду Далянской товарной биржи, истекающий в мае, упал на 2,3% до 639 юаней (91,98 долл.) за тонну. Спотовые цены на железную руду Fe62% были на уровне 89 долл. за тонну.
"Слабые фундаментальные факторы оказывают давление на цены фьючерсов", - отмечают аналитики SinoSteel Futures Co Ltd в Пекине, отмечая, что, несмотря на то, что запасы металлопродукции остаются высокими, спрос на переработку может оставаться слабым в течение некоторого времени.