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В ArcelorMittal раскрыли детали соглашения по ILVA

05.03.20 10:30 , Металлургпром
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Крупнейшая металлургическая компания мира ArcelorMittal сообщила, что ее дочерняя компания AM InvestCo и члены правительственной комиссии Италии по сталелитейному комплексу ILVA подписали 4 марта соглашение о внесении изменений к первоначальному договору аренды и покупки завода в Таранто, пишет Металлургпром.

В тексте изложены условия значительных инвестиций итальянских компаний, спонсируемых государством, в AM InvestCo, что создает основу для "нового важного партнерства между ArcelorMittal и правительством Италии", сообщили в компании Лакшми Миттала.

Инвестиции правительства Италии в акционерный капитал ILVA будут по крайней мере равны остальным обязательствам AM InvestCo по отношению к первоначальной цене покупки и будут внесены до 30 ноября 2020 года.

Соглашение о внесении изменений построено вокруг нового промышленного плана для ILVA, предусматривающего инвестиции в технологии производства стали с низкими выбросами СО2.

В случае если инвестиционное соглашение не будет выполнено до 30 ноября 2020 года, AM InvestCo имеет право на снятие средств при условии согласованного платежа, почеркнули в ArcelorMittal.

Окончательное закрытие сделки по продаже ILVA в настоящее время запланировано на май 2022 года при соблюдении правительством Италии своих инвестиционных обязательств, снятия всех криминальных конфискаций на заводе в Таранто и ограничительных мер - в контексте уголовного судопроизводства, в котором ILVA является обвиняемым - в отношении AM InvestCo.

МинПром

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