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ArcelorMittal больше не крупнейшая меткомпания мира

05.03.20 10:06 , Металлургпром
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Китайская металлургическая компания China Baowu Steel Group объявила в среду, что превзошла по объемам выплавки стали люксембургскую ArcelorMittal и стала крупнейшим в мире производителем в 2019 году. Об этом сообщили в китайском государственном информационном агентстве Синьхуа.

Годовой объем производства необработанной стали в группе Baowu достиг 95,22 млн тонн в прошлом году по сравнению с 89,8 млн тонн, о которых сообщила ArcelorMittal в своем годовом отчете за 2019 год.

Baowu Steel Group была основана в результате реорганизации Baosteel Group и Wuhan Iron and Steel Group в 2016 году. Цель компании - специализированная вертикальная интеграция и оптимизация по всей цепочке, а также горизонтальная консолидация для избежания беспорядочной конкуренции.

Чен Деронг, председатель Baowu, сказал, что компания стремится к экономии за счет вертикальной интеграции и оптимизации всей производственной цепочки, а также горизонтальной консолидации, чтобы избежать беспорядочной конкуренции.

МинПром

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