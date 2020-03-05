ArcelorMittal больше не крупнейшая меткомпания мира Китайская металлургическая компания China Baowu Steel Group объявила в среду, что превзошла по объемам выплавки стали люксембургскую ArcelorMittal и стала крупнейшим в мире производителем в 2019 году. Об этом сообщили в китайском государственном информационном агентстве Синьхуа.



Годовой объем производства необработанной стали в группе Baowu достиг 95,22 млн тонн в прошлом году по сравнению с 89,8 млн тонн, о которых сообщила ArcelorMittal в своем годовом отчете за 2019 год.



Baowu Steel Group была основана в результате реорганизации Baosteel Group и Wuhan Iron and Steel Group в 2016 году. Цель компании - специализированная вертикальная интеграция и оптимизация по всей цепочке, а также горизонтальная консолидация для избежания беспорядочной конкуренции.



Чен Деронг, председатель Baowu, сказал, что компания стремится к экономии за счет вертикальной интеграции и оптимизации всей производственной цепочки, а также горизонтальной консолидации, чтобы избежать беспорядочной конкуренции.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



