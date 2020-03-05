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Экономикам Италии и Франции грозит рецессия из-за коронавируса

05.03.20 09:47 , Интерфакс-Украина
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Распространение коронавируса угрожает рецессией экономикам Франции и Италии, а продолжительная эпидемия скажется на экономике и финансовых рынках всего региона, заявила Еврокомиссия в среду.

"Продолжительное и более широкое распространение эпидемии может оказать несоразмерное негативное влияние через неопределенность и каналы финансовых рынков, - говорится в материалах с брифинга ЕК, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg. - Каскадные последствия могут возникнуть из-за нехватки ликвидности у компаний, вынужденных останавливать производство, и это будет усилено и распространено финансовыми рынками".

В Еврокомиссии указали на возможность роста объемов безнадежных долгов, особенно у компаний, которые работают в условиях нехватки свободных средств. Также в число косвенных негативных факторов эксперты включили влияние на потребителей коррекции на фондовых рынках.

Совет министров финансов 19 стран еврозоны (Еврогруппа) в среду объявил о готовности предпринимать все необходимые меры для поддержания экономического роста в условиях распространения коронавируса.

"Учитывая потенциально значительное влияние COVID-19 на экономический рост, в том числе из-за нарушения цепочек поставок, мы полны решимости координировать наши ответные действия и готовы использовать все соответствующие политические инструменты для достижения сильного, устойчивого экономического роста", - говорится в заявлении Еврогруппы, которая в среду провела телеконференцию с участием государств ЕС, не входящих в еврозону.

"Мы готовы предпринять дальнейшие скоординированные политические действия, включая фискальные меры, где это уместно, для поддержки экономического роста", - сообщается в документе.

МинПром

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