ЕК начала повторное расследование по импорту индийских электродов Европейская комиссия начала повторное расследование по демпингу и незаконному субсидированию экспорта графитированных электродов из Индии. Рассматриваться будет период с 1 января по 31 декабря 2019 г. Итогом расследования может стать подтверждение, пересмотр или отмена действующих мер.



Антидемпинговые и компенсационные пошлины на индийские графитированные электроды действуют в Евросоюзе с 2004 г. и в последний раз продлевались в 2017 г. Их ставка составляет соответственно 6,3-7,2 и 8,5-9,4%.



Инициатором повторного расследования выступила индийская компания HEG Limited, выступающая за отмену ограничений. В настоящее время ее продукция облагается в странах ЕС 7%-ной компенсационной пошлиной. Ставка антидемпинговой пошлины для нее равна нулю.



Как заявляет HEG, дефицит графитированных электродов на мировом рынке в последние годы привел к подъему цен на эту продукцию и увеличил прибыльность ее производители. Вследствие этого европейские компании, действующие в этом секторе, больше не нуждаются в специальных мерах по защите от конкуренции со стороны зарубежных поставщиков.



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