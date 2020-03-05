Оборот компании INTECH в 2019 году увеличился на 33% В 2019 году оборот украинской компании INTECH, вместе с активами под ее управлением, увеличился на 33% по сравнению с предыдущим годом, до 107 млн. долл. В госбюджет были отчислены 177 млн грн налогов, сообщает пресс-служба компании.



В частности объем поставок продукции для металлургии в прошлом году составил 45 тыс. тонн (+ 37%). При этом поставки металлургических брикетов выросли на 30%, а порошковой проволоки – на 42%. Как отмечается, в прошлом году количество металлургических заводов-потребителей выросла в 2,5 раза и значительно расширилась номенклатура.



В логистической сфере рост оборота (+ 42%) обусловлен увеличением объемов перевозок. За год компания осуществила 43 тыс. вагоноотправок и вывезла 2,8 млн тонн грузов силами собственного и арендованного парка вагонов. Собственный парк вагонов компании увеличился до 200 единиц. Количество автомобильных перевозок собственных грузов в 2019 году увеличилась до уровня 5500 отправок.



В сообщении подчеркивается, что находящийся под управлением INTECH "Кривбассвзрывпром" установил рекорд по выполнению работ за последние 8 лет. Предприятие выполнило все заявки горно-обогатительного комплекса за 2019 год, что в количественном выражении составляет 49.5 млн куб м (+ 20%). В прошлом году на предприятии была обновлена управленческая команда, а также реализована крупнейшая за последние годы инвестиционная программа, составила почти 1 млн долл. с НДС.



Компания INTECH входит в портфель инвестиционной компании UMG Investments. INTECH имеет бизнес по железнодорожной логистике, бизнес по промышленным взрывам, нишевые продукты для металлургического производства, а также центр коммерческой экспертизы для портфеля UMG Investments.



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