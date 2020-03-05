Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Оборот компании INTECH в 2019 году увеличился на 33%

05.03.20 09:12
печать
размер текста:

В 2019 году оборот украинской компании INTECH, вместе с активами под ее управлением, увеличился на 33% по сравнению с предыдущим годом, до 107 млн. долл. В госбюджет были отчислены 177 млн грн налогов, сообщает пресс-служба компании.

В частности объем поставок продукции для металлургии в прошлом году составил 45 тыс. тонн (+ 37%). При этом поставки металлургических брикетов выросли на 30%, а порошковой проволоки – на 42%. Как отмечается, в прошлом году количество металлургических заводов-потребителей выросла в 2,5 раза и значительно расширилась номенклатура.

В логистической сфере рост оборота (+ 42%) обусловлен увеличением объемов перевозок. За год компания осуществила 43 тыс. вагоноотправок и вывезла 2,8 млн тонн грузов силами собственного и арендованного парка вагонов. Собственный парк вагонов компании увеличился до 200 единиц. Количество автомобильных перевозок собственных грузов в 2019 году увеличилась до уровня 5500 отправок.

В сообщении подчеркивается, что находящийся под управлением INTECH "Кривбассвзрывпром" установил рекорд по выполнению работ за последние 8 лет. Предприятие выполнило все заявки горно-обогатительного комплекса за 2019 год, что в количественном выражении составляет 49.5 млн куб м (+ 20%). В прошлом году на предприятии была обновлена управленческая команда, а также реализована крупнейшая за последние годы инвестиционная программа, составила почти 1 млн долл. с НДС.

Компания INTECH входит в портфель инвестиционной компании UMG Investments. INTECH имеет бизнес по железнодорожной логистике, бизнес по промышленным взрывам, нишевые продукты для металлургического производства, а также центр коммерческой экспертизы для портфеля UMG Investments.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:32
Цены на руду в Китае пошли вниз
10:30
В ArcelorMittal раскрыли детали соглашения по ILVA
10:06
ArcelorMittal больше не крупнейшая меткомпания мира
09:47
Экономикам Италии и Франции грозит рецессия из-за коронавируса
09:33
ЕК начала повторное расследование по импорту индийских электродов
08:58
Уральская сталь провела модернизацию ДСП
08:00
Рада утвердила состав правительства Шмыгаля
04.03.20
18:01
Украина почти готова к накопительной пенсионной системе - Госказначейство
17:50
Долг за электроэнергию Энергоатому вырос до 2,8 млрд гривен
17:33
Производство молибдена в мире растёт
17:14
В Польшу на клубнику уже едут и дипломированные специалисты
17:03
Украинцам приготовили неприятный сюрприз в платежах за газ
17:00
Закрытие убыточных шахт обойдется Украине в 600 млн долл.
16:45
В Украине в ближайшие дни заработает автофиксация нарушений ПДД
16:43
Зеленский раскритиковал Гончарука за падение промышленности
16:28
Украина хочет подписать с США долгосрочный контракт на поставки газа
16:06
ЧТПЗ не планирует масштабных инвестиций в расширение мощностей
15:50
Дотации на добычу угля выросли в 3,7 раза - Минэкоэнерго
15:09
СП ArcelorMittal и Nippon Steel купило электростанцию в Индии
14:41
Китайский стальной гигант Baowu сократил февральскую выплавку на 8% из-за коронавируса
03.03.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!