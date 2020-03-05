Уральская сталь провела модернизацию ДСП В электросталеплавильном цехе металлургического комбината "Уральская сталь" (предприятие компании "Металлоинвест") завершён проект реконструкции дуговых сталеплавильных печей (ДСП) по технологии гибкой модульной печи FMF (Flexible Modular Furnace). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



"Технология позволяет выплавлять сталь по конвертерному способу производства, без использования электродов и потребления электроэнергии. FMF-печь может использовать любые компоненты шихты (жидкий и чушковый чугун, горячебрикетированное железо, металлолом) с возможностью увеличения доли жидкого чугуна до 85%. Среди преимуществ технологии - использование энергии химической реакции для расплавления твердой части шихты, что позволяет уменьшить расход энергоресурсов и минимизировать образование отходящих газов", - говорится в сообщении.



Как отмечается, переход на технологию FMF уменьшит нагрузку на окружающую среду и повысит эффективность производства "Уральской стали". Поставщиком технологических решений для реконструкции ДСП №1 и ДСП №2 выступила компания Tenova.



В опытно-промышленную эксплуатацию ДСП №2 была введена в феврале 2019 года, ДСП №1 - в сентябре. За прошедшее время печи произвели более 600 тыс. тонн высококачественной стали.



Проект реализован в рамках комплексной программы стратегического развития меткомбината. Сумма инвестиций - около 1,1 млрд. рублей.



МинПром



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