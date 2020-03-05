Рада утвердила состав правительства Шмыгаля Верховная Рада по представлению новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля утвердила ряд министров Кабинета министров Украины.



За назначение членов Кабинета министров на пленарном заседании в среду вечером проголосовали 277 народных депутатов.



Так, вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Украины стал Михаил Федоров;



Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко;



Вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - Алексей Резников;



Министром социальной политики - Марина Лазебная;



Министром внутренних дел Украины - Арсен Аваков;



Министром молодежи и спорта Украины - Вадим Гутцайт;



Министром инфраструктуры Украины - Владислав Криклий;



Министром по делам ветеранов Украины - Сергей Бессараб;



Министром юстиции Украины - Денис Малюська;



Министром Кабинета министров - Олег Немчинов;



Министром развития громад и территорий - Алексей Чернышов;



Министром здравоохранения - Илья Емец;



Министром финансов Украины – Игорь Уманский.



Вместе с тем, как написала на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, пока что исполняющим обязанности министра культуры "будет кто-то из заместителей" министра культуры Владимира Бородянского. "Должность министра образования пока что вакантна, будет и.о.", - написала она в комментариях на своей



Также нардеп отметила, что министр Кабмина отправленного в отставку ранее в среду премьера Гончарука Дмитрий Дубилет "останется в команде".



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



