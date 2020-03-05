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Рада утвердила состав правительства Шмыгаля

05.03.20 08:00 , Интерфакс-Украина
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Верховная Рада по представлению новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля утвердила ряд министров Кабинета министров Украины.

За назначение членов Кабинета министров на пленарном заседании в среду вечером проголосовали 277 народных депутатов.

Так, вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Украины стал Михаил Федоров;

Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко;

Вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - Алексей Резников;

Министром социальной политики - Марина Лазебная;

Министром внутренних дел Украины - Арсен Аваков;

Министром молодежи и спорта Украины - Вадим Гутцайт;

Министром инфраструктуры Украины - Владислав Криклий;

Министром по делам ветеранов Украины - Сергей Бессараб;

Министром юстиции Украины - Денис Малюська;

Министром Кабинета министров - Олег Немчинов;

Министром развития громад и территорий - Алексей Чернышов;

Министром здравоохранения - Илья Емец;

Министром финансов Украины – Игорь Уманский.

Вместе с тем, как написала на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, пока что исполняющим обязанности министра культуры "будет кто-то из заместителей" министра культуры Владимира Бородянского. "Должность министра образования пока что вакантна, будет и.о.", - написала она в комментариях на своей

Также нардеп отметила, что министр Кабмина отправленного в отставку ранее в среду премьера Гончарука Дмитрий Дубилет "останется в команде".

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