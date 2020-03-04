Закрытие убыточных шахт обойдется Украине в 600 млн долл.

Закрытие убыточных угольных шахт и выплата социальной помощи безработным шахтерам обойдется государству в 14-15 млрд грн. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, отметив, что закрытие убыточных шахт должно состояться в течение пяти лет.
В правительстве отмечают, что из 32 государственных шахт прибыльными являются только четыре, остальные приносят убытки, а государству нужно выделять средства из бюджета на выплату зарплаты шахтерам. В то же время на некоторых шахтах имеются значительные запасы угля, поэтому их тоже в ближайшей перспективе закрывать не планируют. Всего закрытие грозит 21 государственной шахте.
"Закрытие одной шахты и перевод ее в экологически безопасный объект стоит от 200 до 500 млн грн (8-20 млн долл.). Плюс социальный пакет, который надо будет предоставить шахтерам. По нашей оценке, в целом реформа обойдется в 14-15 млрд грн", — сообщил А.Оржель.
Он отметил, что в результате закрытия шахт работу потеряют тысячи шахтеров. Им государство будет осуществлять выплаты по безработице. При этом в правительстве предлагают увеличить такие выплаты в случае, если шахтер найдет себе работу самостоятельно, чтобы поощрить их трудоустройство.
"В целом это должно занять до пяти лет. При этом перспективные шахты будут работать и дальше", — добавил А.Оржель.