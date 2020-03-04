Зеленский раскритиковал Гончарука за падение промышленности Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике правительство под руководством Алексея Гончарука за спад в промышленности.



"Оно (падение, - Ред.) продолжается четыре месяц подряд во всех секторах. Правительство не предоставило инструменты, которые стимулируют внутреннее производство и новые производственные мощности", - сказал глава государства во время выступления в Верховной Раде.



В.Зеленский заявил, что правительство А.Гончарука имеет достижения, но "украинцам этого мало". По его словам, правительство А.Гончарука "было правительством новых лиц, но лиц мало, нужны новые мозги, новые сердца".



"Это правительство знает, что делать, но знать мало, необходимо делать", - сказал глава украинского государства.



Как сообщалось, в январе 2020 года объемы промышленного производства в Украине снизились на 5,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. За весь прошлый год падение промпроизводства составило 1,8%.



МинПром



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