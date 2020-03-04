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Украина хочет подписать с США долгосрочный контракт на поставки газа

04.03.20 16:28 , УНИАН
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Украина намерена заключить десятилетний или двадцатилетний контракт на поставки больших объемов природного газа из США через Польшу.

Об этом в интервью УНИАН рассказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Они (США - ред.) заинтересованы сделать портфель таких заказов. Есть спотовые рынки, а есть действительно стратегические, геополитические рынки. Думаю, что очень правильно и адекватно подписать десятилетний или двадцатилетний такой контракт… Для нас - это геополитический документ и энергетическая безопасность. Его реализация планируется через инфраструктуру Польши", - сказал министр.

Он отметил, что такой долгосрочный контракт на поставки газа из США укрепит позиции Украины на переговорах с Россией. "Мы сможем привязаться к биржевым индикаторам, соответственно, от этого контракта будет развиваться инфраструктура сжиженного газа. И когда в следующий раз мы будем иметь переговоры по транзиту, или о другом с Россией, то у нас уже будет альтернативная поставка из страны, которая сейчас пытается нарастить свое присутствие на европейском рынке и вообще в мире по газу", - сказал он.

Украина в 2019 году, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, увеличила импорт природного газа на 34,4%, или на 3,65 млрд куб. м, - до 14,25 млрд куб. м. Импорт газа в указанный период осуществлялся исключительно из Европы. В частности, за 2019 год было импортировано 9,15 млрд куб. м газа по Словацкому газотранспортному коридору, а также из Польши и Венгрии – 1,4 млрд куб. м и 3,67 млрд куб. м соответственно

МинПром

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