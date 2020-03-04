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ЧТПЗ не планирует масштабных инвестиций в расширение мощностей

04.03.20 16:06
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Один из крупнейших производителей труб в России ЧТПЗ, рассматривающий в том числе размещение акций в Москве для финансирования новой стратегии, отказался от масштабных инвестиций и гонки за мощностями на избыточном рынке, делает ставку на экспорт и нишевые продукты, сказал Reuters глава компании Борис Коваленков.

Группа ЧТПЗ (Chelpipe) планирует SPO на Московской бирже и уже выбрала банки-организаторы, сказали в прошлом месяце источники.

Это может стать одним из первых размещений в текущем году, от которого банкиры до давящей на рынки эпидемии нового коронавируса ожидали большого числа сделок в отличие от 2019 и 2018 годов.

Глава ЧТПЗ не назвал сроки и параметры размещения, сказав, что компания рассмотрит все опции финансирования новой принятой в феврале пятилетней стратегии на 2020-2024 годы.

"Если будут благоприятные условия на рынках капитала, если это будет эффективно с точки зрения финансирования наших стратегических планов, то мы, в том числе, будем рассматривать возможность выхода на рынок акционерного капитала также как и другие возможности финансирования нашего роста".

ЧТПЗ дважды пытался провести размещение в Лондоне и Москве в 2011 году, но отказался от планов, не получив желаемую цену от инвесторов, говорили источники. Компания оценивала себя десять лет назад в сумму до 2,7 млрд долл.

Компания, основные активы которой расположены в уральском Челябинске, контролируется бизнесменом Андреем Комаровым с долей около 87%, еще около 11% у Павла Федорова. ЧТПЗ имеет листинг на Московской бирже с free float примерно 2,8%.

В группу входит начавший работать еще в 1940-е годы Челябинский трубопрокатный завод, где сейчас построен цех по выпуску труб большого диаметра, Первоуральский новотрубный завод, нефтесервисный бизнес и завод по выпуску высокотехнологичной продукции.

ЧТПЗ выпускает около двух миллионов тонн труб в год, занимает первое место в России по выпуску труб большого диаметра с долей рынка 31% и второе после ТМК в сегменте нарезных труб нефтяного сортамента (OCTG) с долей 18%.

Новая стратегия компании не предполагает масштабных инвестиций в расширение мощностей, сказал глава ЧТПЗ, оценив ее в 10-30 миллиардов рублей на весь период.

"Мы направлены на следование нескольким стратегическим направлениям, которые мы для себя определили... Это отказ от так называемой гонки вооружений - гонки за мощностями. Мы считаем, что вложения в дополнительные производственные мощности нецелесообразны... приводят к увеличению конкурентного давления на рынок - это не является эффективным способом роста".

"Мы хотим сфокусироваться на развитии перспективных сегментов, высокотехнологичных, с высокой добавленной стоимостью и высокой маржинальной доходностью. Это будут нишевые продукты", - сказал Коваленков.

Компания инвестировала с 2006 года в модернизацию и развитие производственных мощностей свыше 2,5 млрд долл., сказал он.

В новой стратегии ЧТПЗ стремится увеличить экспортную выручку до не менее 25% с 20-21% в 2017-2018 годах.

Компания хочет нарастить EBITDA на 30% к 2024 году, снизить издержки и долговую нагрузку до менее 1,5х с 2,1х EBITDA на конец 2019 года, когда чистый долг составил 67,1 миллиарда рублей (около 1 млрд долл.).

МинПром

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