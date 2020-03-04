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СП ArcelorMittal и Nippon Steel купило электростанцию в Индии

04.03.20 15:09
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ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) завершила сделку по приобретению электростанции Bhander в Хазире, штат Гуджарат, у компании по восстановлению активов Edelweiss.

Совместное предприятие сообщило во вторник, что Bhander, теплоэлектростанция на природном газе установленной мощностью 500 МВт, останется в собственности для производства стали AM / NS India в Хазире.

ArcelorMittal Nippon Steel India - совместное предприятие ArcelorMittal и японской Nippon Steel Corporation.

Bhander, который был введен в эксплуатацию в 2006 году и начал коммерческую деятельность в 2008 году, был куплен AM / NS India в соответствии с Законом о секьюритизации и реконструкции финансовых активов и защите интересов ценных бумаг (SARFAESI).

Ранее ArcelorMittal India Private Limited (AMIPL) был выбран предпочтительным претендентом на получение лицензии на добычу железной руды в Одише после проведения аукциона при поддержке правительства штата.

Эти шаги компании соответствует намерению обеспечить надежную цепочку поставок электроэнергии, сырья и мощностей.

МинПром

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