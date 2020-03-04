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Дотации на добычу угля выросли в 3,7 раза - Минэкоэнерго

04.03.20 15:50 , Укринформ
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В течение 2016-2019 годов на государственных шахтах Украины добыча уменьшилась почти в два раза, в то же время размер дотации на 1 тонну угольной продукции возрос почти в 3,7 раза. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды в Facebook.

"На государственных угольных предприятиях Украины в период с 2016 года по 2019 год добыча уменьшилась почти в два раза: с 6,7 млн тонн до 3,5 млн тонн, а дотация на 1 тонну угольной продукции возросла почти в 3,7 р. - с 246 грн на 1 тонну в 2016 году до 908 грн на 1 тонну в 2019 году", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что в ближайшее время ожидается существенное снижение темпов роста добычи европейской угольной отраслью вследствие сокращения среднегодового спроса на уголь на европейских рынках.

"Основными производителями угля в мире являются: Китай, США, Австралия, Индонезия, Индия, Россия", - напомнили в пресс-службе.

Добыча угля в развивающихся странах за последние 10 лет продолжает расти, в то время как развитые страны постепенно сокращают производство и потребление угля.

Большое падение использования угля ожидается и в США в результате перевода более 30% ТЭС на природный газ. Кроме того, снижение цен на уголь влияет на производителей во всем мире, заставляя сокращать инвестиции в угольную отрасль.

МинПром

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