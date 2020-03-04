В Украине в ближайшие дни заработает автофиксация нарушений ПДД

Подготовка к введению в Украине автоматической фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения полностью завершена, после ее запуска она полтора месяца будет работать в режиме информирования. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Законодательные и подзаконные акты уже готовы. Проводим последние технические тесты. В ближайшие дни мы объявим о начале переходного периода - первые 45 дней камеры фото- видеофиксации будут работать в режиме информирования и предупреждения. Затем полная процедура штрафов и наказаний с наращиванием количества камер - по всей стране", - отметил А.Аваков.

По словам министра, это единственный путь для сокращения количества гибели людей на дорогах, при этом А.Аваков подчеркнул, что будет немного дискомфортно после десятилетий вольницы.



"Это немного дискомфортно после десятилетий "вольницы", - но это единственный путь для сокращения количества гибели людей на дорогах. Мне на стол кадеться на стол ужасающая статистика – на дорогах страны гибнет от 38 до 50 человек в неделю", - написал Аваков и добавил:

"На дорогах Украины в 2019 году погибло 3454 человека. Больше, чем на войне. Только силами патрульных полицейских эту проблему не решить. Нужна воля общества и внедрение действенных механизмов контроля".

Напомним, в Украине вводится видеофиксация не только дорог, но и салонов учебных автомобилей. Следовательно, процедура составления практического экзамена на право управления стала более прозрачной: ход экзамена начнут фиксировать с помощью технических средств контроля, которые будут устанавливаться в каждом экзаменационном авто.

Система автофиксации нарушений ПДД в Киеве будет установлена за счет частных компаний. Стоимость проекта составляет около 24 млн долларов.



МинПром

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