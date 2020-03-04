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В Украине в ближайшие дни заработает автофиксация нарушений ПДД
04.03.20 16:45
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Подготовка к введению в Украине автоматической фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения полностью завершена, после ее запуска она полтора месяца будет работать в режиме информирования. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Законодательные и подзаконные акты уже готовы. Проводим последние технические тесты. В ближайшие дни мы объявим о начале переходного периода - первые 45 дней камеры фото- видеофиксации будут работать в режиме информирования и предупреждения. Затем полная процедура штрафов и наказаний с наращиванием количества камер - по всей стране", - отметил А.Аваков.
По словам министра, это единственный путь для сокращения количества гибели людей на дорогах, при этом А.Аваков подчеркнул, что будет немного дискомфортно после десятилетий вольницы.
"На дорогах Украины в 2019 году погибло 3454 человека. Больше, чем на войне. Только силами патрульных полицейских эту проблему не решить. Нужна воля общества и внедрение действенных механизмов контроля".
Напомним, в Украине вводится видеофиксация не только дорог, но и салонов учебных автомобилей. Следовательно, процедура составления практического экзамена на право управления стала более прозрачной: ход экзамена начнут фиксировать с помощью технических средств контроля, которые будут устанавливаться в каждом экзаменационном авто.
Система автофиксации нарушений ПДД в Киеве будет установлена за счет частных компаний. Стоимость проекта составляет около 24 млн долларов.
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