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Newcrest создала СП по добыче золота и меди с австралийской Antipa Minerals

04.03.20 14:24 , Металлургический бюллетень
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Горнопромышленная компания Antipa Minerals Ltd сообщила о формировании СП с Newcrest Mining Ltd в Западной Австралии, сообщает ReutersNewcrest подписала с Antipa соглашение о вложении 60 млн австралийских долларов (39,58 млн долл.) в совместную геологоразведку на южной части арендованного Antipa участка в провинции Патерсон, рядом с крупным перерабатывающим заводом Newcrest и старой золотодобывающей шахтой Telfur.

Доля Newcrest в новом проекте, получившем название Wilki Project, составит до 75%, если предприятие выйдет на запланированные ориентиры в ближайшие 8 лет. Кроме того, Newcrest купила 9,9%-ю долю в самой Antipa за 3,9 млн австралийских долларов.

Хотя провинция Патерсон уже долго считается перспективной для разведки золота и меди, однако песчаные почвы и ее отдаленность затрудняют геологоразведку металлов и делают ее дорогой. "Это довольно неизученная провинция, поскольку месторождения здесь скрыты под слоем песков, где полно змей и верблюдов, – отмечает аналитик брокерской фирмы Argonaut Джеймз Уилсон. Это пограничные земли, и геологоразведка требует здесь больших вложений, так что эти территории обычно являются сферой интересов крупных компаний".

Около 18 месяцев назад было объявлено, что Rio Tinto обнаружила в регионе огромные залежи меди и золота. Месторождение получило название Winu. Rio пока не уточнила его мощность, однако ее главный исполнительный директор Жан-Себастьян Жак заявил, что первый металл с месторождения может быть получен в 2023 г.

МинПром

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