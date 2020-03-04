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В Польшу на клубнику уже едут и дипломированные специалисты

04.03.20 17:14
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На заработки в Польшу из Украины уезжают образованные и трудоспособные люди. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Аналитическим департаментом международной компании по аутстаффингу “Gremi personal“ в партнерстве с Социологическим агентством VoxPopuli (Украина), пишет Finance.ua.

В исследовании сказано, что 36% украинцев, которые уезжают в Польшу, имеют высшее образование, 41% — профессионально-техническое или среднее специальное.

Более того, каждый пятый украинец работал в нашей стране на руководящей должности.

Следует отметить, что 60% украинцев едут на заработки из центральных и восточных регионов Украины. Уезжают, в основном, молодые люди. Средний возраст — 34,5 года.

Основная часть украинцев работает на производстве (около 50%) и в сфере услуг или строительстве — 17-18%. Лишь 10% украинских работников предпочитают быть задействованы в сельском хозяйстве.

Следует отметить, что из всех работающих украинцев в Польше, лишь 30% планируют возвращаться в Украину. Остальные хотят продолжить работу или в Польше, или в другой европейской стране.

В то же время, 84% работников в Польше задумываются о работе в другой стране ЕС. Большинство нацелено на Германию и Чехию.

МинПром

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