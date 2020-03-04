Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Загорский трубный завод увеличил отгрузку труб на 15%

04.03.20 14:17
печать
размер текста:

В 2019 году Загорский трубный завод увеличил отгрузку труб на 15%, по сравнению с предыдущим годом, до 575,459 тыс. тонн.

Ключевым объектом поставок в завершившемся периоде стали отгрузки для компании "Газпром", а также трубы, предназначенные для строительства участка газопровода "Сила Сибири", участок Ковыкта - Чаянда.

Кроме поставок в адрес "Газпрома" ЗТЗ также отгружал трубы для ряда российских нефтегазовых компаний, в том числе "Газпром нефть", "Роснефть", "Ямал СПГ" и ряда других.

Компания оценивает ситуацию на рынке ТБД в России и Ближнем Зарубежье как стабильную. Отгрузки ТБД с трубных заводов в 2020 году будут близки к 2019 году, и составят около 1,7 – 1,8 млн тонн.

При этом из них на долю отгрузок в адрес "Газпрома" придется около 1 млн тонн. Свыше 250 тыс тонн составят отгрузки в рамках реализации программы РЭН 2020 года. Поставки в адрес "Транснефти" компания оценивает на уровне 250 тыс тонн, "Роснефти" - 60 тыс тонн. Доля спотового рынка уменьшится до 60 тыс тонн.

Рынок Ближнего Зарубежья и СНГ сохранит свои темпы, и может составить 150 – 170 тыс тонн ТБД. Непосредственно Туркмении для реализации проектов потребуется около 100 тыс тонн, 80 тонн – Узбекистану, иным странам – 40 - 70 тыс тонн.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:41
Китайский стальной гигант Baowu сократил февральскую выплавку на 8% из-за коронавируса
14:24
Newcrest создала СП по добыче золота и меди с австралийской Antipa Minerals
14:10
Century Aluminum может закрыть завод в Южной Каролине
13:39
Россия резко сократила поставки в Украину алюминиевой проволоки
13:35
Steel Dynamics купила мексиканского ломозаготовителя
13:19
Украинцы, скорее всего, станут чаще болеть коронавирусом, но паниковать не надо - ВОЗ
12:59
Нефть дорожает из-за советов ОПЕК+ еще больше сократить добычу
12:31
Коболев хочет окончательно похоронить "Северный поток-2"
12:22
Импорт китайских труб в Украину становится все более агрессивным
12:15
Иран наращивает сырьевую базу металлургии
11:58
Укрзализныця выставила на голландские аукционы 2020 вагонов
11:39
Украина должна закрыть свой рынок от китайского металлопроката
10:43
Всемирный банк выделяет 12 млрд долл на борьбу с коронавирусом
10:33
Метинвест по итогам 2019 года сократил чистую прибыль в 3,5 раза
09:51
Китай увеличил производство нержавейки на 10%
09:40
В этом году Украина может столкнуться с дефицитом воды
09:21
Kardemir начала выпуск полосового проката
08:53
Гончарука поменяют на Шмыгаля
08:04
Иран увеличил экспорт стали
03.03.20
18:00
Снижение зеленого тарифа обернется неприятностями для Украины
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!