Загорский трубный завод увеличил отгрузку труб на 15% В 2019 году Загорский трубный завод увеличил отгрузку труб на 15%, по сравнению с предыдущим годом, до 575,459 тыс. тонн.



Ключевым объектом поставок в завершившемся периоде стали отгрузки для компании "Газпром", а также трубы, предназначенные для строительства участка газопровода "Сила Сибири", участок Ковыкта - Чаянда.



Кроме поставок в адрес "Газпрома" ЗТЗ также отгружал трубы для ряда российских нефтегазовых компаний, в том числе "Газпром нефть", "Роснефть", "Ямал СПГ" и ряда других.



Компания оценивает ситуацию на рынке ТБД в России и Ближнем Зарубежье как стабильную. Отгрузки ТБД с трубных заводов в 2020 году будут близки к 2019 году, и составят около 1,7 – 1,8 млн тонн.



При этом из них на долю отгрузок в адрес "Газпрома" придется около 1 млн тонн. Свыше 250 тыс тонн составят отгрузки в рамках реализации программы РЭН 2020 года. Поставки в адрес "Транснефти" компания оценивает на уровне 250 тыс тонн, "Роснефти" - 60 тыс тонн. Доля спотового рынка уменьшится до 60 тыс тонн.



Рынок Ближнего Зарубежья и СНГ сохранит свои темпы, и может составить 150 – 170 тыс тонн ТБД. Непосредственно Туркмении для реализации проектов потребуется около 100 тыс тонн, 80 тонн – Узбекистану, иным странам – 40 - 70 тыс тонн.



МинПром



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