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Долг за электроэнергию Энергоатому вырос до 2,8 млрд гривен

04.03.20 17:50
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С начала 2020 года долг госпредприятия “Гарантированный покупатель” перед НАЭК “Энергоатом” за поставленную электроэнергию составил 2,8 млрд грн, при этом за февраль долг увеличился на 1,8 млрд грн. Об этом на совещании сообщил и.о. президента НАЭК “Энергоатом” Павел Павлишин, передает пресс-служба компании.

По словам главы компании, таким образом за проданную электроэнергию “Энергоатом” получил лишь половину средств.

П.Павлишин подчеркнул, что отсутствие своевременной и полной оплаты электроэнергии для “Энергоатома” привела к дефициту средств на выполнение производственной программы, на оплату свежего ядерного топлива и привело к полному отсутствию финансирования инвестпрограммы по статье “Капитальное строительство”.

Это означает, что Компания получит штрафные санкции от поставщиков и подрядчиков в виде пени, а если ситуация срочно не решится, то уже в марте у нас возможна нехватка средств на уплату налогов и заработной платы”, — отметил П.Павлишин.

В свою очередь глава Госатомрегулирования Григорий Плачков отметил, что есть опасения, что финансовый дефицит компании может привести к невыполнению запланированных мероприятий по переоценке безопасности и сделает невозможным предоставление разрешения на пуск энергоблоков АЭС после выполнения планового предупредительного ремонта, в частности — ЗАЭС-5, у которого в мае завершится проектный срок эксплуатации.

Генеральный директор ОП “Энергоатом-Трейдинг” Сергей Бедин напомнил, что 1 марта вступили в силу новые Правила на рынке электрической энергии, которые дали “Энергоатому” право участия в балансирующем рынке с учетом технологических особенностей энергоблоков АЭС. Он сообщил, что заявление о присоединении к договору об участии в балансирующем рынке “Энергоатом” уже подал в НЭК “Укрэнерго”.

Как сообщалось, в феврале “Энергоатом” заявил о нарушении госпредприятием “Гарантированный покупатель” сроков оплаты за поставленную электроэнергию. В связи с этим с 12 февраля “Энергоатом” ограничил продажу (отпуск) электроэнергии с АЭС для “ГарПок”.

В свою очередь “Гарантированный покупатель” прогнозирует дефицит средств на выплаты по “зеленому тарифу” производителям электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) в 2020 году в размере 24-31 млрд грн.

МинПром

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