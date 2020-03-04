Century Aluminum может закрыть завод в Южной Каролине

Американская компания Century Aluminum заявила, что может ограничить производительность или даже закрыть алюминиевый завод Mt. Holly в штате Южная Каролина, если не сможет заключить более выгодное соглашение об обеспечении электроэнергией.
В настоящее время предприятие проектной мощностью 229 тыс. т в год и так работает с 50%-ной загрузкой в соответствии с заключенным в 2015 г. договором с местной энергетической компанией Santee Cooper.
До конца 2020 г. Santee Cooper покрывает 25% потребностей алюминиевого завода в электроэнергии, остальное компания покупает на свободном рынке по тарифам, привязанным к стоимости природного газа, которая сейчас находится в США на рекордно низком уровне.
Как заявляет Century, для сохранения рентабельности бизнеса ей необходимо приобретать всю электроэнергию для Mt. Holly на свободном рынке. Иначе предприятие может оказаться неконкурентоспособным.
В настоящее время в США насчитывается всего 7 заводов по производству первичного алюминия. Отрасль находится в кризисе, как отмечает Чарльз Рили, генеральный директор другого американского алюминиевого завода Magnitude 7 Metals в штате Миссури.
По его словам, после введения в США защитных тарифов на импорт алюминия поставщики из других стран переориентировались на продажи алюминиевой продукции с более высокой добавленной стоимостью. Цены на нее упали, от чего страдают американские производители первичного металла.