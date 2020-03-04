Century Aluminum может закрыть завод в Южной Каролине Американская компания Century Aluminum заявила, что может ограничить производительность или даже закрыть алюминиевый завод Mt. Holly в штате Южная Каролина, если не сможет заключить более выгодное соглашение об обеспечении электроэнергией.



В настоящее время предприятие проектной мощностью 229 тыс. т в год и так работает с 50%-ной загрузкой в соответствии с заключенным в 2015 г. договором с местной энергетической компанией Santee Cooper.



До конца 2020 г. Santee Cooper покрывает 25% потребностей алюминиевого завода в электроэнергии, остальное компания покупает на свободном рынке по тарифам, привязанным к стоимости природного газа, которая сейчас находится в США на рекордно низком уровне.



Как заявляет Century, для сохранения рентабельности бизнеса ей необходимо приобретать всю электроэнергию для Mt. Holly на свободном рынке. Иначе предприятие может оказаться неконкурентоспособным.



В настоящее время в США насчитывается всего 7 заводов по производству первичного алюминия. Отрасль находится в кризисе, как отмечает Чарльз Рили, генеральный директор другого американского алюминиевого завода Magnitude 7 Metals в штате Миссури.



По его словам, после введения в США защитных тарифов на импорт алюминия поставщики из других стран переориентировались на продажи алюминиевой продукции с более высокой добавленной стоимостью. Цены на нее упали, от чего страдают американские производители первичного металла.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



