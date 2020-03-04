Россия резко сократила поставки в Украину алюминиевой проволоки

В декабре 2019 года экспорт алюминиевой проволоки из РФ составил 7,7 тыс. тонн, что на 45% меньше, чем в ноябре, и на 29% меньше, чем год назад, пишет МеталлТорг.ру
Россия продолжает снижать объемы поставок алюминиевой проволоки на Украину: в октябре – 2,7 тыс. тонн, в ноябре – 1,5 тыс. тонн, в декабре – 398 тонн. Также снизился экспорт в Беларусь с 3,4 тыс. тонн до 2,3 тыс. тонн. Однако более чем в 4 раза увеличился объем поставок в Польшу, составив в декабре 1 тыс. тонн.
По итогам 2019 года объем экспорта алюминиевой проволоки составил 154,7 тыс. тонн, что на 27% больше, чем в 2018 году.
В денежном выражении с начала года экспорт стал больше на 14%. Экспортная цена на алюминиевую проволоку в декабре выросла на 2%, до 1959 долл. за тонну.