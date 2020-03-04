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Украинцы, скорее всего, станут чаще болеть коронавирусом, но паниковать не надо - ВОЗ

04.03.20 13:19 , Лига.Новости
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Коронавирусная инфекция COVID-19 может распространиться по Украине, но паниковать не стоит: большинство случаев заболевания носит легкий характер. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт, передает LIGA.net.

"Вероятнее всего, мы станем свидетелями большего количества случаев заболеваемости в Украине. Но суть заключается в готовности сферы здравоохранения противодействовать вспышкам этого заболевания", - сообщил Я.Хабихт.

Он призвал сохранять спокойствие, отметив, что большинство случаев заболеваний в других странах носит легкий характер.

Замминистра здравоохранения и главный санврач страны Виктор Ляшко добавил, что на сегодня зафиксирован один случай коронавируса в Украине. Состояние мужчины удовлетворительное, температура не повышена, никаких признаков развития пневмонии не наблюдается, кашляет уже меньше.

В.Ляшко добавил, что все изолированные в Новых Санжарах здоровы, никаких признаков недомогания нет. При этом всего в стране зафиксировано шесть подозрений на коронавирусную инфекцию, образцы сейчас исследуются. Эти люди также изолированы.

МинПром

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