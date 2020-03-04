Нефть дорожает из-за советов ОПЕК+ еще больше сократить добычу Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в среду на новостях о том, что технический комитет ОПЕК+ рекомендовал усилить сокращение добычи на объем до 1 млн барр./сутки. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.



Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 0,73 долл. (1,41%) - до 52,59 долл. за баррель. Во вторник их цена снизилась на 0,04 долл. (0,08%), составив на закрытие 51,86 долл. за баррель.



Котировки апрельских фьючерсов WTI на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,69 долл. (1,46%) - до 47,87 долл. за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена выросла на 0,43 долл. (на 0,92%), завершив день на уровне 47,18 долл. за баррель.



Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, группа, известная как ОПЕК+, 3 марта рекомендовала сократить добычу нефти дополнительно на 1 млн барр./сут. (б/с). Эта рекомендация может означать, что Россия и Саудовская Аравия близки к соглашению о мерах по поддержке мировых цен.



Новое сокращение дополнит текущее снижение производства на 2,1 млн барр./сутки, которые включают 1,7 млн барр./сутки в согласованных ограничениях добычи группой ОПЕК+ и добровольных дополнительных сокращений со стороны Саудовской Аравии.



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