Коболев хочет окончательно похоронить "Северный поток-2"

Украина ведет переговоры с США и другими партнерами о том, чтобы окончательно помешать России восстановить прокладку трубопровода Nord Stream 2.
Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в Вашингтоне во время выступления в Атлантическом совете, передает Укринформ.
"Игра еще не закончена. Россияне постараются создать собственные технические возможности, чтобы завершить прокладку трубопровода", - сказал глава "Нафтогаза".
Он отметил, что хотя россияне и "не являются лучшими в строительстве эффективных и современных судов", технические возможности для прокладки труб все же существуют.
"Мы сейчас обсуждаем, как быть уверенными, что этот проект похоронен окончательно", - подчеркнул А.Коболев.
По его словам, санкционная политика Вашингтона по Nord Stream 2 стала "одним из важнейших шагов" в поддержку энергетической безопасности Украины.
"Мы надеемся, что правительство США продолжит усилия в этом направлении", - резюмировал глава "Нафтогаза".
МинПром
...
...
Facebook
Google+
Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram
, читайте нас в Facebook
и Twitter
, чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.
Комментарии
...
Новости партнеров