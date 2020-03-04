Коболев хочет окончательно похоронить "Северный поток-2" Украина ведет переговоры с США и другими партнерами о том, чтобы окончательно помешать России восстановить прокладку трубопровода Nord Stream 2.



Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в Вашингтоне во время выступления в Атлантическом совете, передает Укринформ.



"Игра еще не закончена. Россияне постараются создать собственные технические возможности, чтобы завершить прокладку трубопровода", - сказал глава "Нафтогаза".



Он отметил, что хотя россияне и "не являются лучшими в строительстве эффективных и современных судов", технические возможности для прокладки труб все же существуют.



"Мы сейчас обсуждаем, как быть уверенными, что этот проект похоронен окончательно", - подчеркнул А.Коболев.



По его словам, санкционная политика Вашингтона по Nord Stream 2 стала "одним из важнейших шагов" в поддержку энергетической безопасности Украины.



"Мы надеемся, что правительство США продолжит усилия в этом направлении", - резюмировал глава "Нафтогаза".



МинПром



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