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Коболев хочет окончательно похоронить "Северный поток-2"

04.03.20 12:31 , Укринформ
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Украина ведет переговоры с США и другими партнерами о том, чтобы окончательно помешать России восстановить прокладку трубопровода Nord Stream 2.

Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в Вашингтоне во время выступления в Атлантическом совете, передает Укринформ.

"Игра еще не закончена. Россияне постараются создать собственные технические возможности, чтобы завершить прокладку трубопровода", - сказал глава "Нафтогаза".

Он отметил, что хотя россияне и "не являются лучшими в строительстве эффективных и современных судов", технические возможности для прокладки труб все же существуют.

"Мы сейчас обсуждаем, как быть уверенными, что этот проект похоронен окончательно", - подчеркнул А.Коболев.

По его словам, санкционная политика Вашингтона по Nord Stream 2 стала "одним из важнейших шагов" в поддержку энергетической безопасности Украины.

"Мы надеемся, что правительство США продолжит усилия в этом направлении", - резюмировал глава "Нафтогаза".

МинПром

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