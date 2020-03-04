Импорт китайских труб в Украину становится все более агрессивным Китай является одним из активных игроков на внутреннем украинском рынке в первую очередь в сегментах полимерного проката, стального крепежа, а также стальных труб. Об этом пишет МинПром в статье "Труба зовет: почему Украине пора ограничивать импорт стали из Китая".



Издание отмечает, что с каждым месяцем китайским импорт становится агрессивнее, и на трубы необходимо вводить намного выше пошлины, чем на оцинковку. По данным Государственной службы статистики, с 2015 года импорт стальных бесшовных горячедеформированных труб из КНР вырос более чем в 4,5 раза и де-факто сегодня каждая вторая импортная труба на украинском рынке китайская.



В то же время на свой рынок Китай наших трубников не пускает, выдвигая требования построить завод в Поднебесной, и покупает украинскую продукцию лишь в исключительных случаях. Как сообщил в комментарии МинПрому генеральный директор Объединения "Укртрубопром" Леонид Ксаверчук, в 2019 году в КНР было поставлено всего 0,2 тыс. т украинских труб, в то время как китайцы реализовали в Украине за этот же период 31,9 тыс. т своей продукции.



Причина, по которой китайские трубы активно продаются в Украине всего лишь одна – они стоят очень дешево. Все дело в том, что продавая львиную долю продукции внутри страны и столкнувшись с ограничениями на рынках США, ЕС и Таможенного союза, производители из КНР готовы продавать свой товар практически по любой цене, не покрывая даже себестоимость, с единственной целью обеспечить приток валюты.



При этом качество китайской продукции традиционно хромает. Так в прошлом году в Полтавской области при бурении скважины компанией "Укргазвыдобування" произошел обрыв китайской бурильной трубы на глубине в 6 км. После аварии представители НАК "Нафтогаз Украины" сообщили СМИ, что по результатам спектрального анализа трубы выяснилось – при этапе производства круглой заготовки не был выдержан определенный качественный параметр.



МинПром



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