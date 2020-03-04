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Иран наращивает сырьевую базу металлургии

04.03.20 12:15 , Металлоснабжение и сбыт
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По данным иранского информационного агентства IRNA, за первые десять месяцев текущего года по местному календарю (21 марта — 20 декабря) 25 компаний в стране произвели 35,3 млн. т железорудного концентрата, а 23 производителя окатышей — 34,2 млн. т данной продукции.

В настоящее время в Иране мощности по выпуску концентрата оцениваются в 56,8 млн. т в год, но до марта 2021 г. этот показатель должен будет возрасти на 6,7 млн. т, до 65,5 млн. т, а в 2025 г. - до 79,4 млн. т.

Не менее значительный рост планируется в секторе производства окатышей. Сейчас его совокупная мощность составляет 50,1 млн. т в год, но к марту 2021 г. должна будет увеличиться до 66,3 млн. т, а в 2025 г. - до 74,4 млн. т в год. Как ожидается, к тому времени мощности по выплавке стали в стране достигнут 55 млн. т в год.

Как сообщает Iranian Steel Producers Association, за те же десять месяцев в Иране было произведено 23,67 млн. т губчатого железа, на 8% больше, чем годом ранее. Из них 886 тыс. т было отправлено на экспорт, что на 76% больше, чем в марте-декабре 2018 г.

По прогнозу иранского правительства, к марту 2021 г. мощности по выпуску данной продукции достигнут 37,24 млн. т, прибавив 3,84 млн. т по сравнению с текущим показателем, а к 2025 г. предполагается рост до 44,39 млн. т в год.

МинПром

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