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Укрзализныця выставила на голландские аукционы 2020 вагонов

04.03.20 11:58
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АО "Укрзализныця" объявила, что выставила на "голландские аукционы" 2020 собственных грузовых вагонов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Укрзализныця" уже объявила 196 "голландских аукционов" на 2020 грузовых вагонов. Среди них групповые и маршрутные отправки хоппер-зерновозовов — 1200 вагонов, полувагонов — 800 и 20 крытых вагонов", — сообщает компания.

В частности, объявлено 120 лотов на групповые отправки 1200 хоппер-зерновозов (5-20 вагонов в лоте). Также объявлено 18 лотов на маршрутные отправки хоппер-зерновозов, в каждом лоте 54 вагона.

Стартовая цена хоппер-зерновоза — 1136 грн. Кроме того, объявлено 56 лотов на групповые отправки 800 полувагонов (5-20 вагонов в лоте). Также объявлено 12 лотов на маршрутные отправки, в каждом из которых 50 полувагонов.

Начальная стоимость полувагона — 902 грн. Крытых было объявлено 20 лотов на 20 вагонов (1 вагон в лоте). Стартовая цена крытого вагона — 1172 грн.

"Цена за использование вагонов во время "голландского аукциона" на первом этапе снижается, а на втором этапе может как увеличиться, так и остаться на уровне первого этапа", — сообщает "Укрзализныця".

МинПром

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