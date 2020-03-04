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Украина должна закрыть свой рынок от китайского металлопроката

04.03.20 11:39
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По мнению экспертов, Украина должна продолжить закрывать свой внутренний металлургический рынок от агрессивного китайского импорта. Об этом пишет МинПром в статье "Труба зовет: почему Украине пора ограничивать импорт стали из Китая".

В частности президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков напомнил, что все страны, особенно в период кризиса, занимаются защитой своих рынков. "Более 90% рынков, куда мы поставляем продукцию, вводят те или иные меры под реальными или надуманными поводами против украинской металлопродукции. Поэтому по тем видам продукции, которые производятся в Украине, необходимо исследовать рынок и, если есть факты демпинга или иные факторы злоупотреблений, естественно, реагировать и ограничивать недобросовестную конкуренцию. Ранее уже ввели пошлины по пруткам и по оцинковке, логичным будет ввести аналогичные меры и против китайских труб", - подчеркнул он.

В свою очередь исполнительный директор Украинского центра стального строительства Вячеслав Колесник также заявил о необходимости провести антидемпинговое расследование относительно импорта в Украину китайского проката с полимерным покрытием. "Мы единственная страна, где такое расследование не проводилось, - отметил он. – В Европейском Союзе в России везде введены антидемпинговые пошлины по отношению к китайской полимерной продукции".

Гендиректор УЦСС также обратил внимание на низкое качество китайского металла с полимерным покрытием. "Фактически на сегодня Китай, который заходит к нам, он в лучшем случае имеет 15-30 грамм цинка на квадратный метр при минимальном требовании 140, а при нормальном 225 грамм. То есть, это металл, который и близко не отвечает по качественным характеристикам и даже не должен использоваться на рынке", - заявил В.Колесник.

Как известно, ранее в Украину в больших объемах поступала китайская оцинковка, но летом прошлого года официальный Киев ввел антидемпинговую пошлину на данную продукцию из КНР (22,78%), что только к концу 2019 года позволило сдержать иностранную экспансию по данному направлению.

МинПром

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