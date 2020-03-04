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Украина почти готова к накопительной пенсионной системе - Госказначейство
04.03.20 18:01
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Государственная казначейская служба Украины технически почти готова к введению в стране накопительной пенсионной системы, которая предполагает, что каждый работающий гражданин может осуществлять платежи на свой персональный пенсионный счет, а после достижения пенсионного возраста получать дополнительные выплаты за счет сделанных взносов. Об этом сообщила журналистам глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз по итогам презентации отчета о работе службы в 2019 году.
Она также напомнила, что в прошлом году Госказначейство предоставило Пенсионному фонду на покрытие временных кассовых разрывов, связанных с выплатой пенсий, 118,7 миллиарда гривень займов, из которых фонд погасил 117,6 миллиарда гривень.По словам Слюз, среднемесячные расходы Пенсионного фонда составляют около 36 миллиарда гривень, тогда как 10 лет назад они составляли примерно 9 миллиарда гривень.
По словам Т.Слюз, среднемесячные расходы Пенсионного фонда составляют около 36 миллиарда гривень, тогда как 10 лет назад они составляли примерно 9 миллиарда гривень.
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