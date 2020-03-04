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Всемирный банк выделяет 12 млрд долл на борьбу с коронавирусом
04.03.20 10:43
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Всемирный банк принял решение выделить 12 млрд долл. на борьбу с коронавирусом COVID-19, а также чтобы помочь странам справиться с негативными экономическими последствиями от вспышки заболевания. Финансовая помощь будет выделена государствам с низкими и средними доходами в виде грантов и кредитов под низкий процент.
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