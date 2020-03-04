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Всемирный банк выделяет 12 млрд долл на борьбу с коронавирусом

04.03.20 10:43
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Всемирный банк принял решение выделить 12 млрд долл. на борьбу с коронавирусом COVID-19, а также чтобы помочь странам справиться с негативными экономическими последствиями от вспышки заболевания. Финансовая помощь будет выделена государствам с низкими и средними доходами в виде грантов и кредитов под низкий процент.

"Это финансирование предназначено для того, чтобы помочь странам-членам принять эффективные меры для реагирования и, где это возможно, уменьшить трагическое воздействие, вызванное COVID-19",— говорится в заявлении ВБ.

Напомним, ежегодную встречу Международного валютного фонда и ВБ решили отменить из-за ситуации с коронавирусом и "связанными с ним человеческими трагедиями". Принято решение провести ее в виртуальном формате. Регистрация на мероприятие была приостановлена, а выданные ранее аккредитации аннулированы.

По последним данным ВОЗ, общее число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 90 870 человек и 3110 случаев смерти.

МинПром

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