Метинвест по итогам 2019 года сократил чистую прибыль в 3,5 раза В 2019 году группа "Метинвест" сократила чистую прибыль в 3,5 раза по сравнению с предыдущим годом, до 341 млн долл. Об этом сообщает пресс-служба компании.



В то же время выручка по итогам прошлого года сократилась на 9%, до 10,757 млрд долл., показатель EBITDA - на 52%, до 1,213 млрд долл. при падении маржи на 10 п.п. - до 11% с 21%.



Капитальные инвестиции компании в прошлом году увеличились на 17%, до 1,055 млрд долл.



В прошлом году общий долг "Метинвеста" вырос на 11% по сравнению с 2018 годом, до 3,032 млрд долл. Чистый долг возрос на 12%, до 2,758 млрд долл.



"Во втором полугодии на рынках стали наблюдалось стремительное развитие неблагоприятной конъюнктуры. В результате цены на сталь в четвертом квартале 2019 года упали до самого низкого уровня с 2016 года, что в сочетании с высокими затратами на сырье отразилось на мировых сталелитейных компаниях в целом и на Метинвесте в частности. Тем не менее, Группа была готова и приняла все необходимые меры для решения сложностей, обусловленных цикличностью бизнеса. Это стало возможным благодаря нашей вертикально интегрированной бизнес-модели, высококвалифицированной опытной команде и непоколебимой поддержке наших заинтересованных сторон", - прокомментировал результаты генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.



Он подчеркнул, что с точки зрения операционной деятельности, за год компания добилась достойных результатов. Так, производство стали выросло на 3%, а доля стальной продукции в общем объеме производства достигла 86%, увеличившись на 5 процентных пунктов по сравнению с предыдущим годом. Производство общего железорудного концентрата выросло на 6% по сравнению с предыдущим годом, а производство коксующегося угля – на 10%.



"Однако спад на рынке стали в четвертом квартале существенно отразился на объемах производства стали, продуктовом портфеле, а также на финансовых показателях группы. Не самую последнюю роль во втором полугодии сыграло укрепление украинской валюты на 12% по отношению к доллару США, увеличив себестоимость продукции и снизив нашу экспортную конкурентоспособность. В результате выручка упала на 9% по сравнению с прошлым годом, до 10,757 млрд долл., а показатель EBITDA – на 52%, до 1,213 млн. Весь наш показатель EBITDA в 2019 году был обеспечен Горнодобывающим сегментом, который компенсировал отрицательные результаты металлургов", - отметил он.



Ю.Рыженков также сообщил, что в ответ на резкое снижение рентабельности компания запустила программу оптимизации затрат и ещё больше усилила внимание к операционным улучшениям. "В итоге, по сравнению с 2018 годом, мы смогли более чем удвоить эффект от повышения операционной эффективности, который составил US$63 млн в 2019 году. В ближайшие годы мы намерены улучшить эти результаты, поскольку наша долгосрочная способность конкурировать с ведущими мировыми производителями стали по показателю себестоимости производства имеет решающее значение", - сказал он.



"Мы продолжили инвестировать в будущее бизнеса в соответствии с Технологической стратегией до 2030 года. В 2019 году мы выполнили инвестиционную программу на год, завершив несколько крупных проектов, которые уже оказали положительное влияние на объемы производства, продуктовый портфель, себестоимость продукции и окружающую среду. Общий объем капитальных вложений достиг пятилетнего максимума и составил 1,055 млрд долл. В условиях неопределенности в 2020 году мы намерены уделять первоочередное внимание завершению текущих проектов, инвестициям в охрану окружающей среды и критическим проектам поддержания, одновременно продолжая работу над проектами, находящимися на стадии проектирования, чтобы быть готовыми к их запуску, как только улучшится ситуация на рынках", - рассказал он.



Гендиректор также обратил внимание на успешное продление срока погашения еврооблигаций компании, что обечило устойчивую долгосрочную структуру капитала. Он напомнил, что компания привлекла 350 млн чистых поступлений от этого выпуска, которые вместе с высвобождением рабочего капитала в размере 163 млн долл. предоставили ей варианты финансирования в период спада на рынке.



"И последнее, но не менее важное: в 2019 году Метинвест добился значительного прогресса в реализации стратегического приоритета по повышению устойчивости своей деятельности. Приближаясь к нашей цели по достижению нулевого травматизма, мы предприняли инициативы на всех наших предприятиях, которые привели к значительному сокращению числа происшествий с потерей трудоспособности, достигнув самых низких показателей за последние пять лет. А наши экологические инвестиции в этом году достигли рекордного уровня, превысив 155 млн долл.", - резюмировал Ю.Рыженков.



МинПром







... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



