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Китай увеличил производство нержавейки на 10%

04.03.20 09:51 , МеталлСервис
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В течение 2019 года металлургические предприятия Китая выплавили 29,4 млн. тонн нержавеющей стали. Рост объёмов в годовом соотношении - 10,08%, сообщает SMM со ссылкой на данные Stainless Steel Council of China Special Steel Enterprises Association.

Производство Cr-Ni стали (300 серия) выросло на 5,25% до 13,49 млн. тонн. Её доля в общем производстве нержавейки составила 45,9%, что на 2,11% ниже показателей 2018 года. Объёмы выпуска стали 400-й серии увеличились на 0,65% до 5,5 млн. тонн, а доля данной стали снизилась к 2018 году на 1,75% до 18,72%. Производство Cr-Mn стали (200 серия) выросло на 23,8% до 10,22 млн. тонн, а доля в общем производстве нержавеющей стали КНР - на 3,85% до 34,78%.

Импорт нержавеющей стали в 2019 году составил 1,12 млн. тонн - на 39,62% меньше в годовом сопоставлении. Экспорт сократился на 8,06% до 3,67 млн. тонн. Видимое потребление нержавеющей стали по итогам прошлого года выросло в Китае на 9,19% до 24,05 млн. тонн.

МинПром

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