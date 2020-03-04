В этом году Украина может столкнуться с дефицитом воды Государственное агентство водных ресурсов Украины может впервые ограничить права водопользователей в использовании воды из-за аномально теплых осени и зимы. Об этом говорится на странице ведомства на странице в Facebook.



"Впервые за 120 лет Украина оказалась в ситуации, когда гидрометеорологические условия могут повлечь ограничение прав водопользователей в использовании воды. Для этого у Госводагентства есть все законодательные основания", - говорится в сообщении



В ведомстве отмечают, что статья 45 Водного кодекса Украины говорит, что в случае наступления маловодья права водопользователей могут быть ограничены или изменены условия водопользования, в том числе сбросы воды через плотины ГЭС.



"Вместе с тем акцентируем внимание, что в случае принятия таких мер приоритетность будет предоставляться обеспечению питьевых и бытовых нужд украинцев. По информации Укргидрометцентра, сегодня на большинстве рек Украины наблюдается низкая водность. Соответственно, в этом году на украинских реках весеннего половодья не будет", - сказано в сообщении.



В пресс-службе отметили, что маловодье может привести к пересыханию малых водотоков. "Межведомственная комиссия по согласованию режимов работы днепровских и Днестровского водохранилища в контексте таких неблагоприятных условий и выраженного маловодья согласовала соответствующие режимы работы водохранилищ в марте 2020 года", - сообщили в Госводагентстве.



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