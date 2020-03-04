Kardemir начала выпуск полосового проката

Турецкая металлургическая компания Kardemir, единственный в стране производитель рельсов, крупного профиля и железнодорожных колес, сообщила об освоении выпуска полосового проката.
Компания производит на рельсобалочном стане полосу из инструментальной стали, применяемой в машиностроении и при изготовлении литейных форм. Данная продукция выпускается толщиной 20-80 мм, шириной 205-405 мм и длиной 6 и 12 мм.
Как отметил директор Kardemir Хусейн Сойкан, в настоящее время компания осваивает выпуск полосы шириной до 520 мм. В 2020 г. Kardemir планирует произвести около 25 тыс. т данной продукции, а в перспективе довести этот показатель до 100 тыс. т в год.
Изготовление полосы рассматривается в качестве первого шага к освоению производства листового проката на предприятии.