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Kardemir начала выпуск полосового проката

04.03.20 09:21 , Металлоснабжение с сбыт
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Турецкая металлургическая компания Kardemir, единственный в стране производитель рельсов, крупного профиля и железнодорожных колес, сообщила об освоении выпуска полосового проката.

Компания производит на рельсобалочном стане полосу из инструментальной стали, применяемой в машиностроении и при изготовлении литейных форм. Данная продукция выпускается толщиной 20-80 мм, шириной 205-405 мм и длиной 6 и 12 мм.

Как отметил директор Kardemir Хусейн Сойкан, в настоящее время компания осваивает выпуск полосы шириной до 520 мм. В 2020 г. Kardemir планирует произвести около 25 тыс. т данной продукции, а в перспективе довести этот показатель до 100 тыс. т в год.

Изготовление полосы рассматривается в качестве первого шага к освоению производства листового проката на предприятии.

МинПром

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