Северный ГОК проводит диджитализацию ж/д транспорта

Железнодорожники Северного горно-обогатительного комбината запланировали масштабную диджитализацию, сообщает "Метинвест Кривой Рог".
Как говорится в сообщении, на комбинате продолжается наладка двух автоматизированных систем - диспетчерского управления "Маршрут" и управления железнодорожными станциями.
По данным предприятия, автоматизация позволит отслеживать местонахождение подвижного состава, контролировать скорость передвижения тепловозов и расход энергоресурсов, оперативно реагировать на нестандартные ситуации в работе железнодорожного транспорта.
Также благодаря работе системы сократятся холостые пробеги и оптимизируется график передвижения транспорта.