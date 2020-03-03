Северный ГОК проводит диджитализацию ж/д транспорта

Железнодорожники Северного горно-обогатительного комбината запланировали масштабную диджитализацию, сообщает "Метинвест Кривой Рог".



Как говорится в сообщении, на комбинате продолжается наладка двух автоматизированных систем - диспетчерского управления "Маршрут" и управления железнодорожными станциями.



По данным предприятия, автоматизация позволит отслеживать местонахождение подвижного состава, контролировать скорость передвижения тепловозов и расход энергоресурсов, оперативно реагировать на нестандартные ситуации в работе железнодорожного транспорта.



Также благодаря работе системы сократятся холостые пробеги и оптимизируется график передвижения транспорта.



МинПром





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