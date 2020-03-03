Лукашенко предложил Украине и странам Балтии совместную нефтепереработку Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает возможной и целесообразной совместную с Украиной и со странами Балтии переработку нефти на белорусских НПЗ для последующей реализации нефтепродуктов на рынках этих стран. Об этом пишет издание enkorr.



"Мы можем работать вместе. Договориться с Украиной, странами Юго-Восточной Европы вместе работать и поставлять нефтепродукты на этот рынок, покупая нефть через порт Одессы", — заявил Лукашенко в ходе совещания с правительством во вторник.



"Рынок юга, прежде всего, братской нам Украины — это премиальный рынок. На Мозырском заводе производится качественный продукт, это даже украинские водители говорили", — добавил Лукашенко.



По его мнению, аналогичное сотрудничество можно наладить на НПЗ "Нафтан", который расположен в Витебской области, недалеко от латвийской границы. "Мы можем полностью взять и вместе работать с Эстонией, Латвией и Литвой, плюс Белоруссия и другой рынок — если это нужно будет. Перерабатывать нефть и продавать северным нашим соседям", — сказал Лукашенко, комментируя возможный маркетинг поставок нефтепродуктов с «Нафтана».



"Рынки есть, хорошие, близкие рынки, но нужна логистика. За последние месяцы мы многое проработали по поставкам нефти", — добавил президент.



Как сообщалось, с 1 января 2020 г. Беларусь не имеет долгосрочных контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти. Причина — спор вокруг размера премии к беспошлинной цене нефти. В 2019 г. размер такой премии составлял по разным оценкам 6–10 долл./тонну, на 2020 г. российские НК запрашивали 12 долл./тонну, со слов президента РБ Александра Лукашенко.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



