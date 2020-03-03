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Китайцы могут купить British Steel уже на следующей неделе

03.03.20 14:25 , Steelland
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Как сообщает The Telegraph, продажа British Steel китайской фирме Jingye состоится в следующий понедельник, что окончательно положит конец неопределенности относительно будущего второго по величине металлургического завода Великобритании после его банкротства в мае прошлого года.

Предполагается, что объявление о продаже бизнеса в Сканторпе китайскому конгломерату Jingye за 50 миллионов долларов может появиться уже во вторник.

3700 сотрудников металлургического завода начали получать предложения новых контрактов в понедельник, при этом около 400 работников будут уволены в рамках планов китайской компании по "спасению" бизнеса.

Jingye объявил персоналу British Steel, что у них есть 48 часов, чтобы принять новые контракты в электронных письмах, содержащих предложения. Формируется новая компания, которая вступит во владение бизнесом в понедельник.

Планы Jingye для British Steel включают в себя инвестиции в размере 1,2 миллиарда фунтов стерлингов, но также предусматривают сокращение примерно 10% рабочей силы в рамках плана реструктуризации убыточного бизнеса.

МинПром

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