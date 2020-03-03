Укравтодор и турецкая Onur Taahhut подписали контракт на строительство моста в Запорожье Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") и турецкая компания Onur Taahhut Tasimacilik İnsaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi (Анкара) подписали контракт на строительство моста в Запорожье.



Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", соответствующий документ подписан главой "Укравтодора" Александром Кубраковым и представителями компании Onur Taahhut на встрече во вторник.



"Ожидаем, что работы начнутся со следующей недели. Соглашение, которое было подписано, рассчитано на четыре года, но у нас есть наши внутренние сроки...Мы ожидаем, что это будет два года", - сказал Кубраков после окончания церемонии подписания контракта.



Как сообщалось, турецкая компания Onur Taahhut Tasimacilik İnsaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi стала победителем тендерной процедуры на строительство моста в Запорожье с предложением 11,918 млрд грн.



Согласно проекту строительства мост представляет собой магистраль длинной 9,1 тыс. м, которая связывает правобережную часть города с центральной левобережной частью и основной северной промышленной зоной через оба рукава р. Днепр и о. Хортица. Магистраль состоит из шести транспортных развязок в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассные мосты с отдельными сооружениями под каждое направление движения.



Onur Taahhut основана в 1991 году, выполняет строительство автодорог, мостов, примыканий, сооружений и работы по реконструкции дорог. Компания успешно реализовала важные проекты в Хорватии, Украины, Тунисе, Молдове, Омане, Экваториальной Гвинеи и Туркменистане. Имеет опыт выполнения строительно-монтажных работ на объектах инфраструктуры по всей Украине.



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