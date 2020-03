U.S. Steel выкупила у корейской Posco долю в совместном предприятии Прокатный завод UPI может ежегодно выпускать до 1,35 млн. т холоднокатаного проката, оцинкованной стали и белой жести.



Подкат поступает на него с других предприятий U.S. Steel.



Американская корпорация заявляет, что предприятие будет обособленным подразделением в ее структуре. Совместное предприятие USS-POSCO Industries было основано в 1986 г. на базе действующего завода U.S. Steel.



После этого на заводе была проведена широкомасштабная модернизация, которая заключалась в прекращении самостоятельной выплавки стали и установке новейшего на то время оборудования по производству листового проката и белой жести.



