США не будут вводить пошлины на титановую губку

Расследование в отношении титановой губки было начато в 2019 г. на основании ст.232 торгового законодательства США, которая дает президенту страны право вводить ограничения на импорт любого товара, если он угрожает интересам национальной безопасности. Ранее на таком основании были введены стальные и алюминиевые тарифы.

По данным Министерства торговли США, в 2018 г. 68% потребления титановой губки приходилось на долю импортной продукции. Однако 94,4% поставок осуществляли компании из Японии. Как заявил Дональд Трамп, у США «важные отношения в области безопасности» с этой страной.

В связи с этим Министерство торговли порекомендовало провести переговоры с Японией, чтобы обеспечить бесперебойные поставки титановой губки в случае каких-либо чрезвычайных ситуаций.



Дональд Трамп также приказал министру обороны принять меры, чтобы поддержать местных производителей титана и расширить их доступ к сырью и промежуточным продуктам.



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