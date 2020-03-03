Комитет по вопросам экономразвития проведет выездное заседание в Днепре Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития поддержал инициативу замглавы комитета Дмитрия Кисилевского по проведению выездного заседания в Днепре. Об этом политик сообщи на своей странице в соцсети Facebook.



"12-13 марта депутаты своими глазами увидят КБ Южное, заводы Южмаш, Интерпайп Сталь, Интерпайп НТЗ. Уже не раз был свидетелем, как личное посещение промышленных объектов переворачивало у политиков понимание, как на самом деле работает экономика, откуда берутся налоги в госбюджет и пресловутый ВВП", - написал он.



Д.Кисилевский добавил, что после Днепра члены комитета отправятся в Запорожье, где посетят Запорожсталь и АвтоЗАЗ.



"Рассчитываем на искреннее общение с промышленниками, и готовы учесть все предложения, которые будут способствовать созданию рабочих мест и росту зарплат на украинских предприятиях", - подчеркнул нардеп.



Как сообщалось, ранее группа народных депутатов из парламентского комитета по вопросам экономического развития высказались за воссоздание в Украине Министерства промышленной политики. По мнению Д.Кисилевского, министерство должно взять на себя координатора разработки стратегических решений для украинской промышленности.



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