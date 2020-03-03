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Экологи разрешили Codelco переоборудовать шахту в карьер

03.03.20 12:59 , Металлоснабжение с сбыт
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Чилийская государственная компания Codelco получила от экологических органов разрешение на реализацию проекта Rajo Inca на севере страны. Компания планирует принять окончательное инвестиционное решение в апреле текущего года и начать работы в июне.

Объем инвестиций в Rajo Inca оценивается примерно в 1 млрд долл. За счет его реализации компания продлит срок функционирования шахты Salvador, в которой запасы медной руды должны исчерпаться уже в 2021 г.

В рамках данного проекта Codelco перейдет от подземной добычи сырья к открытой, создаст новое хвостохранилище и расширит производительность обогатительной фабрики. Предполагается, что новый рудник заработает в 2021 г., так что перерыва в функционировании предприятия практически не будет.

В 2019 г. на Salvador, самом маленьком подразделении Codelco, было получено 50,6 тыс. т меди в концентрате, на 16,8% меньше, чем годом ранее. Реализация проекта Rajo Inca должна повысить его производительность до 90 тыс. т в год.

Инвестиционная программа Codelco до 2030 г. насчитывает шесть крупных проектов. В 2019 г. компания уже завершила первый из них, стартовав подземную добычу на руднике Chuquicamata. Проект Rajo Inca станет вторым в очереди, а в 2023 г. компания намерена ввести в эксплуатацию новый горизонт на шахте El Teniente.

МинПром

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