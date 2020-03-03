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Индекс PMI китайской промышленности упал до рекордно низкого уровня

03.03.20 12:51 , Металлоснабжение с сбыт
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По данным Национального бюро статистики КНР (NBS), значение индекса Purchasing Managers’ Index (PMI), отражающего настроения и ожидания участников рынка, по итогам февраля 2020 г. упал до рекордно низкого значения — 35,7 пунктов. В январе этот показатель равнялся 50 пунктов, что соответствует границе между подъемом и спадом.

Как отмечает NBS, негативные тенденции, обусловленные эпидемией коронавируса, были отмечены во всех секторах национальной промышленности. Для ряда отраслей, включая химическую и автомобилестроительную, значение PMI было ниже 30 пунктов. Максимальный результат показала пищевая промышленность — 42 пункта.

Консалтинговая компания Caixin, самостоятельно вычисляющая индекс PMI для китайской промышленности, получила по итогам февраля немного другой результат — 40,3 пунктов. Но этот показатель также является рекордно низким. До этого минимум был установлен в ноябре 2008 г. - 40,9 пунктов.

По данным NBS и Caixin, особенно сильно упали значения субиндексов, отражающих ожидание новых заказов, как внутренних, так и экспортных. В то же время, китайские промышленники рассчитывают на улучшение обстановки в марте-апреле. По данным NBS, по состоянию на 25 февраля в Китае функционировали 78,9% крупных и средних предприятий, а к концу марта этот показатель должен дойти до 90,8%.

Для металлургической промышленности Китая февральское значение PMI, по данным CFLP Steel Logistics Professional Committee (CSLPC), составило 36,6 пунктов, на 10,5 пунктов меньше, чем по итогам января. При этом китайские производители стали отмечают падение внутренних заказов на прокат (значение субиндекса упало до 32,7 пунктов), но указывают, что ситуация с экспортом чуть лучше, хотя все равно неблагоприятная (42,5 пунктов). Значительно вырос (до 57,5 пунктов) только субиндекс, отражающий ожидания в отношении роста складских запасов.

МинПром

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