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Украинцы обязаны задекларировать доходы: за нарушение грозит штраф и статья

03.03.20 17:26
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Украинцы, которые имеют дополнительный доход, обязаны самостоятельно его задекларировать и заплатить налог в размере 18%. Для этого нужно заполнить декларацию в своей налоговой по месту регистрации.

Украинцы должны задекларировать доходы:

от предпринимательской и профессиональной деятельности; от иностранных источников; операции с активами; доход от аренды; за наследство; продажу имущества; от продажи собственной продукции.

Платить нужно самостоятельно, а обращаться в налоговую без напоминаний. Тем, кто не заплатил, ждет штраф:

- За просрочку или отказ подать декларацию – 170 грн;

- повторное нарушение – 1020 грн;

- за неуплату налогов – 20% суммы;

- если налоговик сам обнаружит нарушения – 25% суммы;

-  за значительное уклонение (сумма от 881 тыс. грн) – уголовная статья, запрет занимать ответственные должности;

Налоговый кодекс позволяет в отдельных случаях вернуть часть уплаченного НДФЛ.

Так, в случае, если в прошлом году украинец платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную), он имеет право написать заявление в Государственную фискальную службу и в течение двух месяцев получить возврат выплаченных налогов.

К примеру, если размер официальной зарплаты за прошлый год составил 156 тыс. грн (13 тыс. в месяц), компенсацию можно получить на расходы общей суммой не более годового дохода. Причем размер компенсации считается по формуле:

Сумма потраченных средств × 18%

Так, если на ипотеку (проценты), обучение или лечение в прошлом году потратили 20 тыс. грн, в этом году можно получить компенсацию в размере 3600 грн. Важно при этом отметить, что для компенсации по ипотеке необходимо предоставить справку из банка, в которой отдельно укажут, какая сумма потрачена именно на оплату процентов.

МинПром

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